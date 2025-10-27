Estilo de Vida
Yoga en una silla: bienestar y equilibrio para los adultos mayores
Esta práctica permite a los ciudadanos de oro mejorar su descanso, aliviar dolores y fomentar la calma mental.
Dormir mejor, aliviar dolores y ganar bienestar: así lo demuestran los adultos mayores
que practican yoga en silla en la Universidad Nacional de Costa Rica.
Esta modalidad adaptada, conserva la esencia del yoga tradicional, promoviendo la movilidad, la respiración consciente y la calma mental (vea el video adjunto).
Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de ‘Buen Día’ en nuestro canal de YouTube.