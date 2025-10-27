Yoga en una silla: bienestar y equilibrio para los adultos mayores

Dormir mejor, aliviar dolores y ganar bienestar: así lo demuestran los adultos mayores

que practican yoga en silla en la Universidad Nacional de Costa Rica.

Esta modalidad adaptada, conserva la esencia del yoga tradicional, promoviendo la movilidad, la respiración consciente y la calma mental (vea el video adjunto).

