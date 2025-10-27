EN VIVO
Yoga en una silla: bienestar y equilibrio para los adultos mayores

Esta práctica permite a los ciudadanos de oro mejorar su descanso, aliviar dolores y fomentar la calma mental.

Por Teletica.com Redacción 27 de octubre de 2025, 10:44 AM

Dormir mejor, aliviar dolores y ganar bienestar: así lo demuestran los adultos mayores
que practican yoga en silla en la Universidad Nacional de Costa Rica. 

Esta modalidad adaptada, conserva la esencia del yoga tradicional, promoviendo la movilidad, la respiración consciente y la calma mental (vea el video adjunto).

