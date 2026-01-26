¿Ve borroso? Descubra cuándo es momento de renovar sus lentes

Dolor de cabeza frecuente, mareos y fatiga ocular no siempre son producto del estrés o del cansancio diario. En muchos casos, estas molestias aparecen cuando una persona necesita lentes o cuando los que utiliza ya no corrigen adecuadamente su visión.

Pero, ¿cómo saber si el problema realmente se soluciona con un nuevo par de lentes? ¿Cada cuánto tiempo es recomendable hacer un cambio? En esta entrevista, el oftalmólogo Frederick Lang explicó cuáles son las señales de alerta, cuándo acudir a revisión y por qué ignorar estos síntomas puede afectar su calidad de vida más de lo que imagina (ver video adjunto).

