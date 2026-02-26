Vapeadores: mitos y verdades sobre su impacto en la salud
Aunque los dispositivos se promocionan como una alternativa menos dañina que el cigarro tradicional, la evidencia científica advierte sobre riesgos que muchos desconocen.
Desde la década de 1950 se conoce la relación directa entre el cigarro y enfermedades graves como el cáncer de pulmón. Con el paso de los años, surgieron alternativas que prometían ser menos dañinas y más aceptadas socialmente, especialmente entre los jóvenes: los vapeadores.
Pero, ¿realmente son inofensivos? ¿Qué efectos pueden tener en su salud a corto y largo plazo? En Buen Día analizamos la evidencia científica más reciente y despejamos mitos alrededor de estos dispositivos (ver video adjunto).
El doctor Carlos Estrada, neumólogo y médico internista, nos acompañó para explicar qué ocurre en sus pulmones cuando vapea y cuáles riesgos debe tomar en cuenta antes de considerar esta práctica como una alternativa “segura”. La información es clave para tomar decisiones responsables.
