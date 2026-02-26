Vapeadores: mitos y verdades sobre su impacto en la salud

Desde la década de 1950 se conoce la relación directa entre el cigarro y enfermedades graves como el cáncer de pulmón. Con el paso de los años, surgieron alternativas que prometían ser menos dañinas y más aceptadas socialmente, especialmente entre los jóvenes: los vapeadores.

Pero, ¿realmente son inofensivos? ¿Qué efectos pueden tener en su salud a corto y largo plazo? En Buen Día analizamos la evidencia científica más reciente y despejamos mitos alrededor de estos dispositivos (ver video adjunto).

El doctor Carlos Estrada, neumólogo y médico internista, nos acompañó para explicar qué ocurre en sus pulmones cuando vapea y cuáles riesgos debe tomar en cuenta antes de considerar esta práctica como una alternativa “segura”. La información es clave para tomar decisiones responsables.



