Tres tratamientos modernos que alivian el dolor en sus articulaciones

El dolor articular puede aparecer por desgaste, artrosis u otras condiciones de salud, y forma parte de la realidad diaria de muchísimos pacientes. Sin embargo, la medicina moderna ofrece alternativas eficaces para aliviar estas molestias e incluso revertirlas.



El médico reumatólogo Arturo Runnebaum explica tres procedimientos seguros, actuales y con buenos resultados clínicos para tratar el dolor articular (ver video adjunto).



Su objetivo es que usted conozca opciones reales que pueden mejorar significativamente su movilidad, bienestar y calidad de vida.

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de ‘Buen Día’ en nuestro canal de YouTube.