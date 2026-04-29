Tres infecciones urinarias comunes que usted debe identificar a tiempo

Las infecciones urinarias son una condición frecuente, especialmente en mujeres, y pueden manifestarse con síntomas como ardor al orinar, necesidad constante de ir al baño o molestias en la parte baja del abdomen.



Detectarlas a tiempo es clave para evitar complicaciones mayores. Entre las más comunes se encuentran:

​Cistitis: afecta la vejiga y provoca ardor al orinar y urgencia frecuente.

afecta la vejiga y provoca ardor al orinar y urgencia frecuente. Uretritis: inflamación de la uretra que puede generar dolor y secreciones.

inflamación de la uretra que puede generar dolor y secreciones. Pielonefritis: infección más grave que compromete los riñones y puede causar fiebre y dolor en la zona lumbar.

Entre los factores de riesgo destacan la baja ingesta de agua, retener la orina por periodos prolongados y hábitos de higiene inadecuados (ver video adjunto).



Especialistas recomiendan mantener una adecuada hidratación, evitar la automedicación y consultar al médico ante los primeros síntomas. En una entrevista del programa Buen Día se amplía cómo diferenciarlas y cuál tratamiento seguir en cada caso.

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de YouTube.