Tres cremas caseras para combatir la piel reseca desde casa

¿Ha notado que su piel se reseca con facilidad? Es normal, sobre todo con los cambios de temperatura.



En esta entrevista, aprenderemos a preparar tres cremas caseras muy fáciles y efectivas para hidratar su piel, además de descubrir la técnica del cepillado en seco, que estimula la circulación y mejora la textura cutánea.



La experta esteticista, Johanna Palma, nos guía paso a paso para que pueda cuidar su piel desde la comodidad de su hogar (ver video adjunto).



Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de ‘Buen Día’ en nuestro canal de YouTube.