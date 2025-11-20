Estilo de Vida
Tres cremas caseras para combatir la piel reseca desde casa
Esta es la forma ideal de estimular la circulación y mejorar la textura de su piel.
¿Ha notado que su piel se reseca con facilidad? Es normal, sobre todo con los cambios de temperatura.
En esta entrevista, aprenderemos a preparar tres cremas caseras muy fáciles y efectivas para hidratar su piel, además de descubrir la técnica del cepillado en seco, que estimula la circulación y mejora la textura cutánea.
La experta esteticista, Johanna Palma, nos guía paso a paso para que pueda cuidar su piel desde la comodidad de su hogar (ver video adjunto).
