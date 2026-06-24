¿Será artritis? Estas son las señales que no debe pasar por alto

El dolor, la rigidez o la inflamación en las articulaciones pueden ser señales de artritis. Aunque muchas personas relacionan estos síntomas con el paso de los años, también pueden indicar una enfermedad que requiere atención médica.

La artritis reúne diferentes padecimientos que afectan las articulaciones y pueden provocar molestias, limitación de movimiento y cambios en la calidad de vida (ver video adjunto).

Entre los tipos más frecuentes se encuentran la artritis reumatoide y la osteoartritis. Cada una tiene características distintas y necesita un abordaje adecuado.

Los especialistas destacan que identificar las señales a tiempo permite iniciar tratamientos, controlar los síntomas y reducir el deterioro articular.

En esta entrevista conoceremos las diferencias entre los principales tipos de artritis, sus síntomas y la importancia de consultar ante cambios persistentes.

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