Retinol en su dieta: el truco natural para lucir una piel radiante

Más allá de cremas costosas, este nutriente puede encontrarse en su alimentación diaria y mejorar la textura y vitalidad de la piel.

Por Teletica.com Redacción |2 de septiembre de 2025, 9:46 AM

¿Ha escuchado hablar del retinol? Este nutriente se ha popularizado en la industria de la belleza por sus beneficios a la hora de mejorar notablemente la apariencia de la piel. A diferencia de los filtros en redes sociales, este beneficio es real y proviene de la alimentación.

El retinol contribuye a mantener una piel más uniforme, luminosa y saludable. Sin embargo, muchas personas desconocen en qué alimentos se encuentra y cómo incorporarlo de manera sencilla en la dieta diaria.

Por eso es que hoy en Buen Día una nutricionista nos muestra cómo aprovechar el poder del retinol con recetas sencillas y deliciosas (ver video adjunto en la portada).

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de Youtube.

