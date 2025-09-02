Retinol en su dieta: el truco natural para lucir una piel radiante
Más allá de cremas costosas, este nutriente puede encontrarse en su alimentación diaria y mejorar la textura y vitalidad de la piel.
¿Ha escuchado hablar del retinol? Este nutriente se ha popularizado en la industria de la belleza por sus beneficios a la hora de mejorar notablemente la apariencia de la piel. A diferencia de los filtros en redes sociales, este beneficio es real y proviene de la alimentación.
El retinol contribuye a mantener una piel más uniforme, luminosa y saludable. Sin embargo, muchas personas desconocen en qué alimentos se encuentra y cómo incorporarlo de manera sencilla en la dieta diaria.
Por eso es que hoy en Buen Día una nutricionista nos muestra cómo aprovechar el poder del retinol con recetas sencillas y deliciosas (ver video adjunto en la portada).
Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de Youtube.