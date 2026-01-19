Resfrío común: mitos, verdades y cuándo preocuparse

Con la llegada de la temporada de virus respiratorios, el resfrío vuelve a generar dudas, temores y también muchos mitos. ¿El frío lo provoca?, ¿los antibióticos ayudan?, ¿es mejor “sudarlo”?

En Buen Día, el doctor Carlos Estrada Garzona analiza estas creencias populares y explica, con base médica, cómo se contagia realmente el resfrío, qué medidas son efectivas para prevenirlo y cuándo es necesario consultar al médico (ver video adjunto).

Una entrevista clave para tomar decisiones informadas y proteger su salud en esta época del año.

