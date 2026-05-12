Remedios naturales para aliviar la hinchazón en las piernas

¿Siente las piernas pesadas, cansadas o hinchadas al final del día? La mala circulación, permanecer mucho tiempo sentado o de pie, el calor y la retención de líquidos son algunas de las causas más frecuentes de estas molestias.



Especialistas señalan que sumergir los pies en agua tibia con hierbas naturales podría ayudar a relajar los músculos, estimular la circulación y disminuir la sensación de inflamación.



También recomiendan elevar las piernas durante algunos minutos al día, mantenerse hidratado y evitar pasar muchas horas en la misma posición.



Aunque estas alternativas pueden aliviar molestias leves, si la hinchazón es constante o severa, es importante consultar con un especialista.



En el video adjunto le mostramos cómo preparar estos baños relajantes desde casa y aprovechar sus beneficios.



Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de Youtube.