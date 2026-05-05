Remedios caseros que sí funcionan contra las bolsas bajo los ojos

Las bolsas debajo de los ojos son una preocupación estética frecuente y pueden aparecer por factores como el cansancio, la retención de líquidos, la genética o el envejecimiento.

Aunque no siempre es posible eliminarlas por completo, existen alternativas naturales que pueden mejorar su apariencia y reducir la inflamación.

Dormir lo suficiente, reducir el consumo de sal y mantener una adecuada hidratación contribuyen a una apariencia más descansada (ver video adjunto en la portada).

En el segmento de hoy, una experta explica qué ingredientes utilizar, cómo combinarlos y la forma correcta de aplicarlos para obtener mejores resultados.

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de Youtube.