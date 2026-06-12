Remedios caseros que ayudan a aliviar los síntomas del resfrío

La temporada lluviosa suele traer consigo un aumento de los casos de resfríos, gripe e infecciones respiratorias.

Aunque los remedios caseros no eliminan estas enfermedades, algunas medidas pueden ayudar a reducir molestias como la congestión nasal, la irritación de garganta y el malestar general.

Los especialistas recomiendan mantener una adecuada hidratación, descansar lo suficiente y seguir las indicaciones médicas cuando sea necesario.

También recuerdan la importancia de buscar atención profesional ante síntomas como dificultad para respirar, fiebre persistente o un empeoramiento del estado general.

En el video adjunto de Buen Día conocerá cuáles remedios pueden contribuir al alivio de los síntomas y qué cuidados favorecen una recuperación adecuada.

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