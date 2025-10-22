¿Qué tipo de dolor de cabeza tiene? Conozca las señales que da su cuerpo

El doctor Manrique Vega, médico cirujano, nos acompañó en Buen Día para explicar los distintos tipos de dolor de cabeza y su relación con nuestra salud general.

Aunque es un malestar común, no todos los dolores de cabeza son iguales ni responden a las mismas causas (ver video adjunto).

Según el doctor Vega, aprender a identificar sus características puede ayudarnos a tomar medidas a tiempo y entender lo que nuestro cuerpo está tratando de decirnos.



Desde las cefaleas tensionales hasta las migrañas, pasando por dolores relacionados con el estrés, la alimentación o incluso afecciones más serias, esta entrevista es una guía útil para saber cuándo preocuparnos y cuándo actuar.





Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de ‘Buen Día’ en nuestro canal de YouTube.