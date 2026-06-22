¿Piernas pesadas e inflamadas? Tres consejos naturales para aliviar la molestia

La sensación de piernas pesadas, cansancio o inflamación al finalizar el día es una molestia frecuente en muchas personas. Permanecer durante largos periodos de pie o sentado puede favorecer esta incomodidad.

Aunque estos síntomas pueden tener distintas causas y requieren valoración médica cuando son persistentes, existen hábitos sencillos que pueden complementar el cuidado diario (ver video adjunto).

La vascular periférica Karla Roldán compartió tres recomendaciones naturales que pueden ayudar a mejorar la sensación de bienestar y favorecer la circulación en las piernas.

Además, la especialista explicó cuáles señales deben llamar la atención y cuándo es importante buscar una valoración profesional. También detalló algunos hábitos que conviene evitar para no aumentar la molestia.

Repase la entrevista completa en el video adjunto.

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de YouTube.