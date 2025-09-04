Palpitaciones repentinas ¿señal de alerta?

La cardióloga Melissa Rodríguez aclara una duda común pero muchas veces ignorada: ¿por qué se nos acelera el corazón de forma repentina?



Durante la entrevista, la especialista explica qué hay detrás de estas palpitaciones, cuáles son las posibles causas —desde factores emocionales hasta condiciones cardíacas— y, sobre todo, cuándo deberíamos considerarlas una señal de alerta.



Una guía clara para aprender a escuchar a nuestro corazón… literalmente.



