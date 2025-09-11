Ovario poliquístico: experto aclara mitos sobre infertilidad, peso y cambios hormonales

Escuchar que tener síndrome de ovario poliquístico significa necesariamente tener quistes o ser incapaz de concebir es un mito que debe ser derribado.



El síndrome de ovario poliquístico es un trastorno hormonal más común de lo que se cree y puede manifestarse en distintos aspectos del cuerpo y la salud. Entre ellos, cambios en el peso, alteraciones en el estado de ánimo, caída del cabello, exceso de vello o problemas en la piel.



El ginecólogo Kenneth Loáiciga explica que, más allá de los mitos, este síndrome requiere un diagnóstico clínico y médico preciso, ya que sus manifestaciones varían en cada paciente. Además, señala que existen alternativas médicas y de estilo de vida que permiten controlar los síntomas y mejorar el bienestar.

Acompáñenos a conocer más sobre este síndrome y cómo abordarlo sin miedo ni prejuicios en la entrevista que aparece en la portada.

