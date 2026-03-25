¿Operarse la vista? Claves que debe analizar antes de tomar la decisión
Antes de optar por una cirugía, especialistas recomiendan evaluar factores como la edad, la salud ocular y la estabilidad de la graduación para determinar si es realmente necesaria.
Más de 2.200 millones de personas en el mundo viven con algún grado de deterioro visual, según la Organización Mundial de la Salud, y entre los problemas más comunes están la miopía y el astigmatismo.
La cirugía ocular puede ser una alternativa efectiva, pero no siempre es necesaria. Especialistas recomiendan considerar la edad, estabilidad de la graduación, el grosor de la córnea y la presencia de enfermedades oculares antes de tomar la decisión.
Además, es fundamental realizar una valoración completa con un especialista, para decidir entre lentes o una cirugía. Repase todos los detalles en la entrevista que aparece en la portada de este texto.
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