Estilo de Vida
Neuróbicos: la rutina diaria que fortalece la memoria y la atención
Practicar estos ejercicios a diario ayuda a mantener la mente activa, mejorar la memoria y reducir el riesgo de deterioro cognitivo con el paso del tiempo.
¿Sabía que también puede ejercitar su mente, al igual que lo hace con su cuerpo? Los llamados neuróbicos son ejercicios diseñados para estimular distintas áreas del cerebro, ayudando a mantenerlo en forma y a reducir el riesgo de deterioro cognitivo con el paso de los años.
En esta entrevista, le proponemos una breve rutina de aeróbicos mentales que puede realizar desde su casa y que, además de ser entretenida, es altamente beneficiosa para su salud cerebral (ver información en el video adjunto).
Acompáñenos y aprenda cómo pequeños cambios en su rutina diaria pueden marcar una gran diferencia para su mente.
