Neuróbicos: la rutina diaria que fortalece la memoria y la atención

¿Sabía que también puede ejercitar su mente, al igual que lo hace con su cuerpo? Los llamados neuróbicos son ejercicios diseñados para estimular distintas áreas del cerebro, ayudando a mantenerlo en forma y a reducir el riesgo de deterioro cognitivo con el paso de los años.



En esta entrevista, le proponemos una breve rutina de aeróbicos mentales que puede realizar desde su casa y que, además de ser entretenida, es altamente beneficiosa para su salud cerebral (ver información en el video adjunto).



Acompáñenos y aprenda cómo pequeños cambios en su rutina diaria pueden marcar una gran diferencia para su mente.



