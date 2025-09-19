EN VIVO
Clock

de HS

Estilo de Vida

Neuróbicos: la rutina diaria que fortalece la memoria y la atención

Practicar estos ejercicios a diario ayuda a mantener la mente activa, mejorar la memoria y reducir el riesgo de deterioro cognitivo con el paso del tiempo.

Por Teletica.com Redacción |19 de septiembre de 2025, 9:24 AM

¿Sabía que también puede ejercitar su mente, al igual que lo hace con su cuerpo? Los llamados neuróbicos son ejercicios diseñados para estimular distintas áreas del cerebro, ayudando a mantenerlo en forma y a reducir el riesgo de deterioro cognitivo con el paso de los años.

En esta entrevista, le proponemos una breve rutina de aeróbicos mentales que puede realizar desde su casa y que, además de ser entretenida, es altamente beneficiosa para su salud cerebral (ver información en el video adjunto). 

Acompáñenos y aprenda cómo pequeños cambios en su rutina diaria pueden marcar una gran diferencia para su mente.

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de Youtube.

YouTubeTeleticacom

Tags
Más notas