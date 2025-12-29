¿Molestias digestivas persistentes? Aprenda a reconocer la colitis

Si en los últimos días usted ha sentido inflamación del colon, molestias estomacales o dolor persistente, esta entrevista puede ser de gran interés.

En Buen Día abordamos qué es la colitis, cuáles tipos existen y cómo se manifiestan en el día a día.

El gastroenterólogo Daniel Mondragón explica las diferencias entre cada tipo de colitis y detalla los tratamientos más adecuados según el diagnóstico, con información clara y útil para cuidar su salud digestiva.



