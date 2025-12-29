EN VIVO
¿Molestias digestivas persistentes? Aprenda a reconocer la colitis

Un especialista explica cómo identificar sus síntomas, los tipos existentes y los tratamientos adecuados según cada diagnóstico.

Por Teletica.com Redacción 29 de diciembre de 2025, 8:30 AM

Si en los últimos días usted ha sentido inflamación del colon, molestias estomacales o dolor persistente, esta entrevista puede ser de gran interés. 

En Buen Día abordamos qué es la colitis, cuáles tipos existen y cómo se manifiestan en el día a día (repase la información en el video adjunto).

El gastroenterólogo Daniel Mondragón explica las diferencias entre cada tipo de colitis y detalla los tratamientos más adecuados según el diagnóstico, con información clara y útil para cuidar su salud digestiva.

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de Youtube.

