Melatonina: ¿aliada del sueño o moda pasajera?

Muchos se sentirán identificados con esta escena: pasan las horas, da vueltas en la cama… y el sueño nunca llega. El insomnio se ha vuelto un compañero incómodo para miles de personas, y ante la frustración, la melatonina suele parecer una solución rápida. Pero, ¿realmente funciona?



En Buen Día, la naturista Karen Morales aclara los mitos y realidades de esta hormona tan popular. Explica cuándo su uso es recomendable, cuáles son sus límites y cómo combinarla con hábitos saludables para recuperar noches de descanso verdaderamente reparadoras (ver video adjunto).



