Masajes linfáticos: una técnica sencilla para combatir la hinchazón

Si usted pasa muchas horas de pie, siente retención de líquidos o busca mejorar su circulación, los masajes linfáticos pueden ser una gran opción. Bien ejecutados, ayudan a estimular la eliminación de toxinas y a disminuir la hinchazón corporal, incluso desde la comodidad de su casa.

En Buen Día abordamos este tema junto a la esteticista Johana Palma, acompañada de Ivannia Sibaja y Ericka Esquivel, quienes explican cómo funcionan estos masajes y qué beneficios reales pueden aportar a su bienestar diario (ver video adjunto en la portada).



