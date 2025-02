¿Mala circulación? Pruebe este ungüento natural recomendado por un experto

La circulación sanguínea es un proceso fundamental para el bienestar de nuestro cuerpo. Si la sangre no fluye adecuadamente, nuestras células no reciben el oxígeno y los nutrientes que necesitan para funcionar correctamente.



El doctor Eduardo Arguedas, PhD en Química, no solo nos explicará la ciencia detrás de la circulación, también nos enseñará a preparar un ungüento natural que puede ser de gran ayuda para mejorar el flujo sanguíneo.



Observe, en el video adjunto, una entrevista sobre este tema.