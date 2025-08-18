¿Le quema la garganta al acostarse? Puede ser reflujo y aún no lo sabe

Esa sensación de ardor en el pecho o en la garganta que le interrumpe el sueño no siempre es solo “acidez”: podría tratarse de reflujo gastroesofágico, una condición que afecta a una gran parte de la población, muchas veces sin diagnóstico.



El gastroenterólogo Alejandro Cañas nos explicó por qué sucede, cómo identificarlo, qué hábitos lo empeoran y qué medidas puede tomar —desde la alimentación hasta la postura al dormir— para mejorar su calidad de vida y su descanso (ver entrevista completa en el video adjunto).



No ignore las señales. El reflujo puede tratarse y prevenirse.

