Las señales que el calor deja en el cuerpo y que no conviene minimizar

En los días de intenso calor, no es extraño sentir los pies inflamados, la cabeza pesada o experimentar mareos leves. Muchas personas asocian estas molestias únicamente a las altas temperaturas y las consideran parte normal de la temporada. Sin embargo, no siempre es así. Más allá de la conocida retención de líquidos, algunos de estos síntomas pueden estar vinculados con otras condiciones de salud que requieren atención.

Para ayudar a diferenciar lo esperable de lo que no debe pasarse por alto, el doctor Manuel Rojas, especialista en Medicina Interna, visitó Buen Día y compartió recomendaciones clave para enfrentar la época más calurosa del año. El especialista explicó cuáles manifestaciones suelen ser comunes cuando sube la temperatura y en qué casos es necesario consultar a un médico para prevenir complicaciones y cuidar el bienestar general.