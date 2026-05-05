Estilo de Vida
Las señales de alerta detrás de los mareos que muchos pasan por alto
Desde causas leves hasta condiciones que necesitan valoración médica, expertos explican cuándo los mareos deben preocupar.
Sentir mareos de forma ocasional puede ser habitual, pero cuando se repiten o aumentan en intensidad, conviene prestar atención. Este síntoma puede responder a múltiples causas, desde situaciones leves hasta condiciones que requieren valoración médica.
Se recomienda consultar con un especialista si los episodios son frecuentes o intensos, se acompañan de vómitos, pérdida de equilibrio, dolor de cabeza fuerte, visión borrosa o debilidad, o si interfieren con las actividades diarias.
El tratamiento dependerá del origen del síntoma, por lo que resulta clave un diagnóstico adecuado.
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