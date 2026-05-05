Las señales de alerta detrás de los mareos que muchos pasan por alto

Sentir mareos de forma ocasional puede ser habitual, pero cuando se repiten o aumentan en intensidad, conviene prestar atención. Este síntoma puede responder a múltiples causas, desde situaciones leves hasta condiciones que requieren valoración médica.



Se recomienda consultar con un especialista si los episodios son frecuentes o intensos, se acompañan de vómitos, pérdida de equilibrio, dolor de cabeza fuerte, visión borrosa o debilidad, o si interfieren con las actividades diarias.



El tratamiento dependerá del origen del síntoma, por lo que resulta clave un diagnóstico adecuado.

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