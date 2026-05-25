¿Las emociones pueden afectar su digestión?

El estrés puede influir en el sistema digestivo y generar molestias frecuentes.



La evidencia muestra que esta condición altera la microbiota intestinal, responsable del equilibrio de bacterias que participan en funciones esenciales del organismo.



Entre las señales asociadas destacan la inflamación abdominal, cambios en el tránsito intestinal, sensación de pesadez y mayor sensibilidad digestiva.



Niveles elevados de estrés también pueden favorecer procesos inflamatorios y afectar la conexión entre cerebro e intestino.



Hoy le explicamos cómo las emociones influyen en la microbiota y qué impacto generan en el bienestar digestivo.



En el video adjunto abordamos la relación entre estrés, intestino y salud general.



