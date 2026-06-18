Las alternativas más efectivas para frenar la pérdida de cabello

Perder entre 50 y 100 cabellos al día puede considerarse normal. Una pérdida mayor podría estar asociada con cambios hormonales, estrés, deficiencias nutricionales, enfermedades o factores genéticos.

Existen numerosos tratamientos que prometen reducir la caída capilar. Sin embargo, no todos ofrecen los mismos resultados ni cuentan con el mismo respaldo científico.

Algunas opciones pueden estimular el crecimiento del cabello o ralentizar su pérdida. Otras presentan efectos limitados o temporales.

La identificación temprana de las causas resulta clave para elegir el tratamiento adecuado. La valoración médica también permite descartar condiciones de salud que requieren atención especializada.

En el video adjunto analizamos las alternativas más utilizadas, las señales de alerta que justifican una consulta médica y los hábitos que favorecen una mejor salud capilar.

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