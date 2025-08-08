La importancia del páncreas: ¿cómo cuidar este órgano clave?

El páncreas juega un papel esencial en la digestión y en la regulación del azúcar en la sangre. Este órgano no solo produce enzimas cruciales para procesar los alimentos, sino que también mantiene nuestros niveles de insulina bajo control (ver video adjunto en la portada).

Si ha notado fatiga persistente, digestión lenta o azúcar elevada, podría ser señal de que su páncreas necesita atención.



En esta entrevista, el gastroenterólogo Claudio Murillo nos explica en detalle cómo mantener este órgano vital en óptimas condiciones.

