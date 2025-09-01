La forma correcta de congelar frutas y verduras para que no pierdan sabor ni nutrientes

Congelar no significa sacrificar el sabor ni los nutrientes siempre y cuando se haga de forma correcta.

Con esto en mente es que hoy contamos con la guía experta de la chef Deborah Azevedo, quien nos comparte tips sencillos pero fundamentales para preservar mejor los alimentos en casa (ver video adjunto en la portada).

Desde cómo preparar los vegetales antes de llevarlos al congelador hasta cuánto tiempo es ideal mantenerlos almacenados: aquí le contamos las claves para ahorrar, evitar el desperdicio y mantener una dieta saludable todo el año. No se la pierda.



Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas del programa en nuestro canal de Youtube.