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Juegos que ponen a trabajar el cerebro y mejoran la concentración

En esta entrevista abordamos cómo estos ejercicios ayudan a fortalecer la memoria y a mantener activa la función cognitiva.

Por Teletica.com Redacción 22 de mayo de 2026, 9:21 AM

Juegos de palabras y dinámicas de asociación mental pueden convertirse en herramientas para estimular funciones cognitivas.

Actividades como “Ron macarrón” o “Hueso vamos” favorecen la memoria, la concentración y la rapidez mental (ver video adjunto).

Entre los beneficios destacan:

  • ​Estimulación de la memoria.
  • Mejora de la atención y concentración.
  • Mayor rapidez de respuesta.
  • Fortalecimiento del lenguaje y asociación mental.
  • Activación de funciones cognitivas.

Estas dinámicas pueden realizarse en familia, con amistades o como parte de programas dirigidos a personas adultas mayores.

En esta entrevista abordamos cómo estos ejercicios ayudan a fortalecer la memoria y a mantener activa la función cognitiva.

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