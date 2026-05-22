Estilo de Vida
Juegos que ponen a trabajar el cerebro y mejoran la concentración
En esta entrevista abordamos cómo estos ejercicios ayudan a fortalecer la memoria y a mantener activa la función cognitiva.
Juegos de palabras y dinámicas de asociación mental pueden convertirse en herramientas para estimular funciones cognitivas.
Actividades como “Ron macarrón” o “Hueso vamos” favorecen la memoria, la concentración y la rapidez mental (ver video adjunto).
Entre los beneficios destacan:
- Estimulación de la memoria.
- Mejora de la atención y concentración.
- Mayor rapidez de respuesta.
- Fortalecimiento del lenguaje y asociación mental.
- Activación de funciones cognitivas.
Estas dinámicas pueden realizarse en familia, con amistades o como parte de programas dirigidos a personas adultas mayores.
En esta entrevista abordamos cómo estos ejercicios ayudan a fortalecer la memoria y a mantener activa la función cognitiva.
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