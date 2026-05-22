Juegos que ponen a trabajar el cerebro y mejoran la concentración

Juegos de palabras y dinámicas de asociación mental pueden convertirse en herramientas para estimular funciones cognitivas.



Actividades como “Ron macarrón” o “Hueso vamos” favorecen la memoria, la concentración y la rapidez mental (ver video adjunto).



Entre los beneficios destacan:

​Estimulación de la memoria.

Mejora de la atención y concentración.

Mayor rapidez de respuesta.

Fortalecimiento del lenguaje y asociación mental.

Activación de funciones cognitivas.

Estas dinámicas pueden realizarse en familia, con amistades o como parte de programas dirigidos a personas adultas mayores.



En esta entrevista abordamos cómo estos ejercicios ayudan a fortalecer la memoria y a mantener activa la función cognitiva.

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