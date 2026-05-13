Inflamación silenciosa: enemiga invisible detrás del agotamiento e hinchazón abdominal

¿Siente cansancio constante, hinchazón abdominal o dificultad para bajar grasa corporal pese a sus esfuerzos? Podría tratarse de inflamación silenciosa. Esta condición mantiene al cuerpo en un estado inflamatorio leve y permanente. Además, afecta distintas funciones del organismo.



Especialistas explican que la inflamación silenciosa suele relacionarse con mala alimentación, estrés, sedentarismo y pocas horas de sueño. Muchas personas no detectan el problema durante años (ver video adjunto).



Entre las principales causas destacan el consumo de alimentos ultraprocesados, el exceso de azúcar, el estrés crónico y el descanso insuficiente.



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