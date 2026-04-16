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Incontinencia urinaria: lo que sí puede hacer para prevenirla después de los 40

Con hábitos adecuados, ejercicios y atención temprana, es posible prevenirla y mejorar la calidad de vida.

Por Teletica.com Redacción 16 de abril de 2026, 9:05 AM

La incontinencia urinaria es una condición frecuente en mujeres, especialmente después de los 40 años, debido a cambios hormonales, embarazos, debilidad del piso pélvico o aumento de presión abdominal, según los especialistas. 

Aunque muchas mujeres la consideran “normal con la edad”, sí tiene tratamiento y puede mejorar con hábitos adecuados.

Entre las prácticas que pueden empeorar los escapes involuntarios están:

  • ​Retener la orina por mucho tiempo
  • Consumir exceso de café o bebidas gaseosas
  • Aumentar de peso sin control
  • Evadir ejercicios del piso pélvico
  • Levantar peso sin técnica adecuada

Por el contrario, existen acciones que sí ayudan a fortalecer el piso pélvico:

  • Realizar ejercicios tipo Kegel diariamente
  • Mantener peso saludable
  • Evitar estreñimiento frecuente
  • Reducir bebidas irritantes como café o alcohol
  • Consultar tempranamente con fisioterapia pélvica

Repase las prácticas que le ayudarán a proteger su piso pélvico, en el video adjunto.

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