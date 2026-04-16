Estilo de Vida
Incontinencia urinaria: lo que sí puede hacer para prevenirla después de los 40
Con hábitos adecuados, ejercicios y atención temprana, es posible prevenirla y mejorar la calidad de vida.
La incontinencia urinaria es una condición frecuente en mujeres, especialmente después de los 40 años, debido a cambios hormonales, embarazos, debilidad del piso pélvico o aumento de presión abdominal, según los especialistas.
Aunque muchas mujeres la consideran “normal con la edad”, sí tiene tratamiento y puede mejorar con hábitos adecuados.
Entre las prácticas que pueden empeorar los escapes involuntarios están:
- Retener la orina por mucho tiempo
- Consumir exceso de café o bebidas gaseosas
- Aumentar de peso sin control
- Evadir ejercicios del piso pélvico
- Levantar peso sin técnica adecuada
Por el contrario, existen acciones que sí ayudan a fortalecer el piso pélvico:
- Realizar ejercicios tipo Kegel diariamente
- Mantener peso saludable
- Evitar estreñimiento frecuente
- Reducir bebidas irritantes como café o alcohol
- Consultar tempranamente con fisioterapia pélvica
Repase las prácticas que le ayudarán a proteger su piso pélvico, en el video adjunto.
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