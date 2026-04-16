Incontinencia urinaria: lo que sí puede hacer para prevenirla después de los 40

La incontinencia urinaria es una condición frecuente en mujeres, especialmente después de los 40 años, debido a cambios hormonales, embarazos, debilidad del piso pélvico o aumento de presión abdominal, según los especialistas.

Aunque muchas mujeres la consideran “normal con la edad”, sí tiene tratamiento y puede mejorar con hábitos adecuados.

Entre las prácticas que pueden empeorar los escapes involuntarios están:



​Retener la orina por mucho tiempo

Consumir exceso de café o bebidas gaseosas

Aumentar de peso sin control

Evadir ejercicios del piso pélvico

Levantar peso sin técnica adecuada

Por el contrario, existen acciones que sí ayudan a fortalecer el piso pélvico:



Realizar ejercicios tipo Kegel diariamente

Mantener peso saludable

Evitar estreñimiento frecuente

Reducir bebidas irritantes como café o alcohol

Consultar tempranamente con fisioterapia pélvica

Repase las prácticas que le ayudarán a proteger su piso pélvico, en el video adjunto.

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