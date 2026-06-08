Hinchazón, várices y calambres: cuándo preocuparse por la circulación

La hinchazón en las piernas, las várices, los calambres frecuentes o el dolor al caminar suelen atribuirse al cansancio o a la edad. Sin embargo, estos síntomas también podrían ser señales de problemas en la circulación que requieren valoración médica.



La circulación involucra tres sistemas principales: las venas, las arterias y los vasos linfáticos. Aunque los trastornos venosos son los más frecuentes, las alteraciones arteriales suelen asociarse a complicaciones más serias, especialmente en personas con diabetes, colesterol elevado, tabaquismo o antecedentes cardiovasculares.



En el video adjunto conversamos con el médico vascular periférico Marcial Fallas sobre las principales enfermedades circulatorias, sus síntomas y la importancia de detectarlas a tiempo.



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