Hinchazón abdominal: las señales que su cuerpo le envía y no debe ignorar

Aunque muchas personas la normalizan, la hinchazón abdominal recurrente afecta entre un 16% y un 30% de la población.

Por Teletica.com Redacción 6 de febrero de 2026, 9:08 AM

Aunque muchas personas la normalizan, la hinchazón abdominal recurrente afecta entre un 16% y un 30% de la población. Se presenta con mayor frecuencia en mujeres y en personas con trastornos digestivos funcionales, y suele manifestarse como sensación de abdomen inflado, pesadez o dolor después de comer. 

Pero, ¿cuándo debe encenderse la alerta? En Buen Día conversamos con el gastroenterólogo Farhad Rezvani, quien explicó cuáles síntomas requieren atención médica y por qué escuchar a su cuerpo puede marcar la diferencia en su salud digestiva (ver video adjunto).

