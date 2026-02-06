Hinchazón abdominal: las señales que su cuerpo le envía y no debe ignorar

Aunque muchas personas la normalizan, la hinchazón abdominal recurrente afecta entre un 16% y un 30% de la población. Se presenta con mayor frecuencia en mujeres y en personas con trastornos digestivos funcionales, y suele manifestarse como sensación de abdomen inflado, pesadez o dolor después de comer.

Pero, ¿cuándo debe encenderse la alerta? En Buen Día conversamos con el gastroenterólogo Farhad Rezvani, quien explicó cuáles síntomas requieren atención médica y por qué escuchar a su cuerpo puede marcar la diferencia en su salud digestiva (ver video adjunto).



