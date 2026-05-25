Hígado graso: los medicamentos que lo dañan sin que lo sepa y los hábitos que pueden salvarlo

El hígado graso registra una incidencia creciente a nivel mundial y representa una amenaza seria para la salud metabólica y digestiva de quienes lo padecen. Proyecciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierten que para 2030 podrían duplicarse o incluso triplicarse las complicaciones relacionadas con esta condición, que es cada vez más frecuente y, en muchos casos, silenciosa.

Esta enfermedad casi nunca presenta síntomas, razón por la cual suele ser desatendida. El problema es que cuando la grasa alojada en el hígado permanece por mucho tiempo sin ningún tipo de tratamiento, podrían desencadenarse complicaciones serias como la cirrosis, una situación en la que, lamentablemente, no habría marcha atrás.

Algunos medicamentos afectan el funcionamiento del hígado. Otros tratamientos forman parte del manejo médico según cada caso. Especialistas señalan que no existe una solución única para revertir el hígado graso. Los cambios en el estilo de vida mantienen un papel central en el tratamiento.



Hoy analizamos qué medicamentos pueden perjudicar este órgano y qué medidas ayudan a protegerlo.



Puede repasar la información completa en la entrevista adjunta.



Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de Youtube.