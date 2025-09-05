Estilo de Vida
Hígado graso: la enfermedad silenciosa que se puede revertir
El hepatólogo Francisco Hevia advierte que este es un problema creciente en Costa Rica.
El hígado es uno de los órganos más importantes del cuerpo: filtra, limpia y depura. Sin embargo, cuando se empieza a llenar de grasa, pierde su capacidad de funcionar adecuadamente y pueden aparecer complicaciones serias.
El hepatólogo doctor Francisco Hevia nos explicó por qué el hígado graso es una condición que va en aumento en Costa Rica, y por qué no debemos tomarla a la ligera (repase la información completa en el video adjunto).
Además, la nutricionista Kattya Chaves compartió una lista de alimentos que pueden ayudar a detener y hasta revertir este problema.
Infórmese, cuide su salud y descubra cómo hacer cambios efectivos desde su cocina.
Infórmese, cuide su salud y descubra cómo hacer cambios efectivos desde su cocina.
Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de ‘Buen Día’ en nuestro canal de YouTube.