Hígado graso: la enfermedad silenciosa que se puede revertir

El hepatólogo Francisco Hevia advierte que este es un problema creciente en Costa Rica.

Por Teletica.com Redacción |5 de septiembre de 2025, 8:56 AM

El hígado es uno de los órganos más importantes del cuerpo: filtra, limpia y depura. Sin embargo, cuando se empieza a llenar de grasa, pierde su capacidad de funcionar adecuadamente y pueden aparecer complicaciones serias.

El hepatólogo doctor Francisco Hevia nos explicó por qué el hígado graso es una condición que va en aumento en Costa Rica, y por qué no debemos tomarla a la ligera (repase la información completa en el video adjunto).

Además, la nutricionista Kattya Chaves compartió una lista de alimentos que pueden ayudar a detener y hasta revertir este problema.

Infórmese, cuide su salud y descubra cómo hacer cambios efectivos desde su cocina.

