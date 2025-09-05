Hígado graso: la enfermedad silenciosa que se puede revertir

El hígado es uno de los órganos más importantes del cuerpo: filtra, limpia y depura. Sin embargo, cuando se empieza a llenar de grasa, pierde su capacidad de funcionar adecuadamente y pueden aparecer complicaciones serias.

El hepatólogo doctor Francisco Hevia nos explicó por qué el hígado graso es una condición que va en aumento en Costa Rica, y por qué no debemos tomarla a la ligera (repase la información completa en el video adjunto).

Además, la nutricionista Kattya Chaves compartió una lista de alimentos que pueden ayudar a detener y hasta revertir este problema.



Infórmese, cuide su salud y descubra cómo hacer cambios efectivos desde su cocina.





