Estilo de Vida
Guía para lograr un maquillaje natural que resalte su piel
La clave está en productos ligeros e hidratantes. Expertos explican cómo adaptar su rutina para lograr un resultado fresco y duradero.
La forma de entender la belleza está cambiando y una tendencia gana cada vez más espacio: mostrar la piel tal como es. El maquillaje natural se posiciona al priorizar acabados ligeros, luminosos y enfocados en resaltar las características propias de cada persona.
Este enfoque deja de lado las capas pesadas y se centra en productos que permiten que la piel respire, al tiempo que aportan hidratación y cuidado.
Mariana Uriarte nos acompaña para explicar cómo elegir productos que no solo embellecen, sino que también cuidan e hidratan su piel. Una propuesta que combina estética y bienestar en su rutina diaria.
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