Guía para lograr un maquillaje natural que resalte su piel

La forma de entender la belleza está cambiando y una tendencia gana cada vez más espacio: mostrar la piel tal como es. El maquillaje natural se posiciona al priorizar acabados ligeros, luminosos y enfocados en resaltar las características propias de cada persona.

Este enfoque deja de lado las capas pesadas y se centra en productos que permiten que la piel respire, al tiempo que aportan hidratación y cuidado.