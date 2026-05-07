Gota: síntomas que no debe ignorar en sus articulaciones

¿Ha sentido dolor intenso en las articulaciones, especialmente en los pies? Puede tratarse de gota, una enfermedad relacionada con el exceso de ácido úrico en el cuerpo. Esta condición ocurre cuando se forman cristales en las articulaciones, provocando inflamación y dolor repentino.

Especialistas explican que la gota puede empeorar si no se trata a tiempo y suele estar relacionada con factores como alimentación, antecedentes familiares, obesidad o enfermedades metabólicas.

Algunas señales tempranas incluyen:

Dolor intenso y repentino en una articulación.

Inflamación y enrojecimiento.

Sensación de calor en la zona afectada.

Molestias frecuentes en pies o tobillos.

Dificultad para mover la articulación.

En el video adjunto le explicamos cómo identificar esta condición y qué hacer para controlarla a tiempo.

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