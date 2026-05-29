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¿Funcionan los aparatos para aliviar dolores de espalda?

Masajeadores, cojines y correctores de postura se vuelven cada vez más comunes entre quienes buscan aliviar molestias de espalda y cuello desde casa.

Por Teletica.com Redacción 29 de mayo de 2026, 8:46 AM

Los dispositivos para aliviar dolores de espalda y cuello aumentan su presencia en hogares. Entre ellos destacan masajeadores, cojines y correctores de postura.

Especialistas señalan que algunos aparatos ayudan a disminuir la tensión muscular y mejorar la circulación. El uso correcto y la recomendación profesional resultan fundamentales.

Los expertos también advierten sobre señales que requieren valoración médica. Entre ellas aparecen pérdida de fuerza, hormigueo y limitación de movimiento.

En el video adjunto de Buen Día conversamos con la fisioterapeuta Katherine Campbell sobre opciones para aliviar molestias y cuidar la espalda desde casa.

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de YouTube.

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