¿Funcionan los aparatos para aliviar dolores de espalda?

Los dispositivos para aliviar dolores de espalda y cuello aumentan su presencia en hogares. Entre ellos destacan masajeadores, cojines y correctores de postura.



Especialistas señalan que algunos aparatos ayudan a disminuir la tensión muscular y mejorar la circulación. El uso correcto y la recomendación profesional resultan fundamentales.



Los expertos también advierten sobre señales que requieren valoración médica. Entre ellas aparecen pérdida de fuerza, hormigueo y limitación de movimiento.



En el video adjunto de Buen Día conversamos con la fisioterapeuta Katherine Campbell sobre opciones para aliviar molestias y cuidar la espalda desde casa.

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