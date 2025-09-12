Fortalezca su sistema inmune: más allá de evitar un resfriado

El sistema inmunológico no solo nos protege de virus y bacterias; también desempeña un papel clave en la recuperación física, el equilibrio del organismo y un envejecimiento saludable.



Hoy en Buen Día, conversamos con el doctor Allan Inman sobre cómo mantener nuestras defensas fuertes a lo largo de los años. Hábitos diarios como una buena alimentación, descanso adecuado y manejo del estrés pueden marcar la diferencia.



Descubra qué puede hacer desde hoy para cuidar una de sus barreras más importantes contra las enfermedades (vea el video adjunto).

