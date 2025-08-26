Fatiga visual: por qué ocurre y cómo prevenirla

¿Siente los ojos cansados al final del día? No es casualidad. La fatiga visual es un problema creciente en esta era de pantallas.



En Buen Día, el doctor Zlatko Piskulich explica por qué se produce este cansancio ocular y qué acciones simples podemos aplicar para cuidar nuestra vista (repase la información en el video adjunto).



Desde pausas visuales hasta ajustes en el entorno laboral, proteger sus ojos está en sus manos. No espere a sentir molestias para actuar.



