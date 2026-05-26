Fascitis, espolón y tendinitis: conozca las causas del dolor de talón

El dolor de talón puede aparecer al caminar, permanecer de pie o dar los primeros pasos del día.

Aunque suele ignorarse, puede relacionarse con distintas afecciones. Las causas más frecuentes son fascitis plantar, espolón calcáneo y tendinitis de Aquiles.

El sobrepeso, el uso de calzado inadecuado y el esfuerzo repetitivo pueden empeorar los síntomas. En el video adjunto explicamos señales de alerta y tratamientos disponibles.

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