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Fascitis, espolón y tendinitis: conozca las causas del dolor de talón

Estos padecimientos pueden afectar la movilidad y estar asociados con distintas condiciones físicas.

Por Teletica.com Redacción 26 de mayo de 2026, 9:45 AM

El dolor de talón puede aparecer al caminar, permanecer de pie o dar los primeros pasos del día. 

Aunque suele ignorarse, puede relacionarse con distintas afecciones. Las causas más frecuentes son fascitis plantar, espolón calcáneo y tendinitis de Aquiles. 

El sobrepeso, el uso de calzado inadecuado y el esfuerzo repetitivo pueden empeorar los síntomas. En el video adjunto explicamos señales de alerta y tratamientos disponibles.

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