Estrés y zona lumbar: la conexión que muchos ignoran

Muchas veces usted puede pensar que ese dolor persistente en la espalda se debe únicamente a malas posturas o a un esfuerzo físico mal realizado. No obstante, existe otro factor que podría estar influyendo directamente: el estrés.

Solo en el último año, más de 90 mil atenciones en servicios de emergencia y más de 60 mil consultas externas en la Caja Costarricense de Seguro Social estuvieron relacionadas con problemas de espalda. Las cifras llaman la atención y abren la puerta a una pregunta clave: ¿qué tanto influye la tensión emocional en estos padecimientos?

Estudios internacionales advierten que el estrés sostenido puede provocar tensión muscular constante, generar un círculo vicioso de dolor y agravar los síntomas en la zona lumbar.

En Buen Día conversamos con el doctor Eduardo Huertas, quien nos explicó cómo se realiza el test o examen de estrés, cuáles son sus implicaciones y de qué manera podría estar afectando su espalda sin que usted lo note (ver video adjunto).



