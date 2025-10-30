EN VIVO
Estrés que duele: alivie su espalda desde casa

La fisioterapeuta Carolina Ugalde explica cómo la tensión emocional genera contracturas y ofrece ejercicios sencillos para aliviar molestias.

Por Teletica.com Redacción 30 de octubre de 2025, 8:59 AM

¿Sabía que muchas veces el dolor en la espalda, cuello u hombros no proviene de una lesión, sino del estrés?

La fisioterapeuta y especialista en Psiconeuroinmunología Clínica, Carolina Ugalde, nos enseñó cómo la tensión emocional genera contracturas y rigidez muscular, y qué prácticas simples podemos realizar en casa para reducir esos malestares (ver video adjunto).

