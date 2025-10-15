Estos alimentos comunes pueden estar inflamando su cuerpo sin que lo sepa

Una alimentación desequilibrada puede tener consecuencias más profundas de lo que se imagina. Investigaciones recientes de la Universidad de Harvard confirman que ciertos alimentos habituales pueden provocar una respuesta inflamatoria persistente en el organismo, especialmente si se consumen con frecuencia o en exceso.

Entre los principales responsables se encuentran los azúcares añadidos, los carbohidratos refinados, las grasas trans y algunos aditivos presentes en productos procesados (repase la información en el video adjunto).

En entrevista con Buen Día, el gastroenterólogo Farhad Rezvani explica por qué estos ingredientes afectan el sistema digestivo y ofrece recomendaciones prácticas para realizar cambios sencillos, pero efectivos, que ayuden a cuidar el cuerpo desde adentro.

