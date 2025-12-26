Estiramientos clave para aliviar dolores musculares tras días intensos

En esta temporada, cocinar, hacer mandados y atender visitas puede cargar su espalda, pies y rodillas.

El fisioterapeuta Carlos Calderón enseña estiramientos simples que, si se realizan correctamente, ayudan a aliviar la tensión y prevenir molestias, incluso después de jornadas intensas en casa.

