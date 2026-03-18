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Estas molestias comunes podrían ser una alergia sin diagnosticar

Picazón, congestión y problemas digestivos podrían tener otra causa. Especialistas advierten sobre señales clave y explican cómo confirmar un diagnóstico oportuno.

Por Teletica.com Redacción 18 de marzo de 2026, 9:18 AM

Picazón, congestión o molestias digestivas podrían parecer síntomas menores, pero también pueden ser señales de una alergia que usted aún no ha identificado.

Muchas personas viven con reacciones alérgicas sin saberlo y, en algunos casos, estas pueden aparecer de forma repentina. ¿Es posible desarrollar alergias de un momento a otro? La respuesta podría sorprenderle (ver video adjunto en la portada).

En este segmento de Buen Día, usted podrá observar cómo se realiza una prueba en vivo y aprender a detectar a tiempo si su cuerpo está reaccionando ante algún alérgeno.

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de Youtube.

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