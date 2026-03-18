Estas molestias comunes podrían ser una alergia sin diagnosticar

Picazón, congestión o molestias digestivas podrían parecer síntomas menores, pero también pueden ser señales de una alergia que usted aún no ha identificado.

Muchas personas viven con reacciones alérgicas sin saberlo y, en algunos casos, estas pueden aparecer de forma repentina. ¿Es posible desarrollar alergias de un momento a otro? La respuesta podría sorprenderle (ver video adjunto en la portada).

En este segmento de Buen Día, usted podrá observar cómo se realiza una prueba en vivo y aprender a detectar a tiempo si su cuerpo está reaccionando ante algún alérgeno.



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