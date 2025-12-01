El lugar que brinda descanso a padres que atraviesan la enfermedad de un hijo

Cada niño internado en el Hospital Nacional de Niños tiene detrás a un padre o una madre que también libra su propia batalla: esperan, se angustian y necesitan un espacio donde recuperar fuerzas. Desde hace 40 años, La Posada del Alivio se ha convertido en ese refugio para miles de familias que viajan desde distintos puntos del país para acompañar a sus hijos en momentos especialmente difíciles.



La evidencia científica respalda la importancia de este acompañamiento. La cercanía, la voz y el cariño de mamá o papá pueden estabilizar, calmar y favorecer la recuperación de un niño, incluso en escenarios críticos. Gracias al trabajo de esta posada, más de 5.000 familias en los últimos cinco años han encontrado un respiro en medio de la incertidumbre.



En el programa conversamos con la Dra. Olga Arguedas, de la Asociación Pro-Hospital Nacional de Niños, y con Dixiana Camacho, administradora de la posada. Ambas detallaron cómo este proyecto continúa transformando vidas y por qué hoy requiere del apoyo de toda la ciudadanía para mantenerse en funcionamiento y ampliar su impacto.

