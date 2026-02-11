EN VIVO
El error más común al usar frío o calor para aliviar el dolor

No todas las molestias se tratan igual. Una experta explica en qué casos conviene cada método y cómo integrarlos correctamente en la rutina de autocuido.

Por Teletica.com Redacción 11 de febrero de 2026, 9:46 AM

Cuando aparece el dolor o la inflamación, muchas personas recurren de inmediato al frío o al calor, pero no siempre saben cuándo utilizar cada uno. Ambos vendajes pueden ser grandes aliados para aliviar molestias y acelerar la recuperación, siempre que se usen de forma correcta.

En la entrevista que aparece en portada, Ana Laura Montero, especialista en rehabilitación y terapias físicas, explica cuándo aplicar frío o calor, cuáles son sus beneficios reales y cómo incorporarlos de manera segura en su rutina diaria de autocuido (ver video adjunto en la portada).

