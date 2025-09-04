El error al comprar zapatos que puede dañar su salud

A la hora de comprar calzado, muchos priorizan el estilo o el precio, pero la salud de los pies también debe ser un factor determinante.



Maricela Álvarez, podóloga, explica cuáles son las características que debe tener un buen zapato para adultos mayores, así como para quienes padecen diabetes, juanetes o espolón calcáneo.



Porque sentirse bien también empieza por los pies (repase la información en el video adjunto).



